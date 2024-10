Genoa verso il Bologna: Frendrup recupera, Bani e Messias ancora in forse (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo giornate caratterizzate da infortuni in serie per Alberto Gilardino e il suo Genoa potrebbero presto arrivare finalmente buone notizie Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo giornate caratterizzate da infortuni in serie per Alberto Gilardino e il suopotrebbero presto arrivare finalmente buone notizie

Gilardino chiama - Balotelli risponde : SuperMario verso il Genoa - Nozze da fare Da parte sua Mario in questo periodo si è allenato da solo e con il fratello alla Pro Palazzolo (club di Serie D che ha recentemente tesserato Enock). Senza contratto, dunque pronto a firmare in qualsiasi momento, il 34enne l'anno scorso ha giocato in Serie A turca con l'Adana Demirspor: 16 presenze, 7 gol. (Sport.quotidiano.net)

Atalanta - verso il Genoa c’è la questione infortuni da risolvere : Kossuonou e Djimsiti a rischio - L’allenamento della vigilia, quello pomeridiano di venerdì (4 ottobre), aiuterà a capire se almeno uno dei due potrà essere in campo contro il Genoa (sabato alle 18). Altrimenti il rischio è di trovarsi in emergenza, con il reparto falcidiato dagli infortuni, visto che in questo momento solo Sead Kolasinac offre garanzie, più Ben Godfrey che è appena rientrato dopo i problemi di lombalgia: Gasp ... (Bergamonews.it)

Genoa - il nuovo acquisto è in casa : Melegoni verso il reintegro - L`ennesimo infortunio che ha colpito nella giornata di ieri il Genoa, privandolo per alcune settimane di Morten Frendrup, ha convinto la dirigenza... (Calciomercato.com)