Futsal, debutto interno con Modena-Cavezzo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un punto di carattere, il gioco e la tecnica ancora un passo indietro, questo è il soddisfacente resoconto dell'esordio stagionale della Futsal Cesena (seconda stagione in A2 Elite) che ha impattato a Campo Ligure (2-2) riuscendo a rimontare. Il portiere Montalti è stato il grande protagonista ma la squadra si è dimostrata reattiva, molto determinata sul pezzo, certo ha caratteristiche diverse dalla scorsa stagione; l'argentino Fernandez tecnicamente è molto valido ma non ha quelle attitudini da 'spacca partita' da 'uno contro uno' tipiche del croato Jamicic rientrato in Patria la scorsa estate. L'obiettivo è la salvezza in un girone A ancora poco conosciuto, più favorevole rispetto a quello di un anno fa come logistica e impegni economici ma più difficile a livello qualitativo e tecnico. Curiosità intanto per il debutto interno di domani sera alle 20.

Calcio a 5 : il debutto in A2 del Futsal Pontedera termina con una sconfitta - Debutto amaro per il Futsal Pontedera. All'esordio assoluto in Serie A2, i bianconeri hanno ceduto il passo per 7-2 in trasferta sul campo dell'Audax S. Angelo. Al di là del risultato, la prestazione offerta da Mangione e compagni non è stata affatto da buttare. In avvio di gara, il Futsal... (Pisatoday.it)

Team Scaletta pronto per il debutto in casa contro il Futsal Canicattì - 30, match a porte chiuse) il Futsal Canicattì. . Il Team Scaletta esordirà domenica pomeriggio nel campionato di serie B di calcio a 5 femminile, affrontando al “PalaMili” (inizio ore 16. . La società della presidente Chiara Tafuri ha completato, intanto, l’organico con gli arrivi della centrale Maria. (Messinatoday.it)

Futsal - il coach verso il debutto di sabato contro l’Olimpia Verona. Mc - Checa : "Una A2 Elite di livello» - Ho ritrovato i ’vecchi’ di due anni fa con lo stesso spirito e anche i nuovi si stanno inserendo bene". Si gioca la 2a giornata della prima fase e il Sassuolo (che riposava al debutto nel girone ’C’) debutta stasera alle 21 a Bagnarola sul campo del Gatteo, sconfitto 6-2 dal Baraccaluga nella prima giornata. (Sport.quotidiano.net)