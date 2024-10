Ilgiorno.it - Fiumi di droga, in cella figlio del boss. L’ascesa di Domenico Papalia: "Facciamo affari in stile Gomorra"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il suo nome è stato accostato più volte agli ultras della curva Sud del Milan e a Luca Lucci, arrestato nei giorni scorsi nell’ambito della maxi-inchiesta della Procura di Milano che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan.dello storicodella ‘ndrangheta in Lombardia, Antonio, è stato arrestato a Motta Visconti, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, in un’inchiesta coordinata dai pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti con al centro l’accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, in particolare cocaina. Indagine condotta dal Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza.