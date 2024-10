FederTerziario Scuola sui fondi del PNRR: “Opportunità per le paritarie, ma difficoltà di accesso. L’80% è tagliato fuori” (Di giovedì 17 ottobre 2024) FederTerziario Scuola lancia un appello per una maggiore inclusione delle scuole paritarie nei programmi di finanziamento del PNRR. Il presidente Vito Andrea Vinci sottolinea le difficoltà di accesso ai fondi europei per le imprese commerciali del settore, evidenziando come "gli assi di finanziamento europeo per l'istruzione siano destinati esclusivamente al pubblico e al no profit". L'articolo FederTerziario Scuola sui fondi del PNRR: “Opportunità per le paritarie, ma difficoltà di accesso. L’80% è tagliato fuori” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)lancia un appello per una maggiore inclusione delle scuolenei programmi di finanziamento del. Il presidente Vito Andrea Vinci sottolinea lediaieuropei per le imprese commerciali del settore, evidenziando come "gli assi di finanziamento europeo per l'istruzione siano destinati esclusivamente al pubblico e al no profit". L'articolosuidel: “per le, madi” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori a scuola coi fondi Pnrr - cantiere in ritardo : presentata interrogazione - Ritardi sui lavori alla scuola del rione Sant'Andrea, a Santa Maria Capua Vetere. Lo denuncia il consigliere del Movimento 5 Stelle Danilo Talento che con un'interrogazione chiede lumi all'assessore ai Lavori Pubblici per sapere la nuova data di fine degli interventi di adeguamento sismico ed... (Casertanews.it)

Manovra 2025 - tra pochi giorni il varo del provvedimento : verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola? - L'articolo Manovra 2025, tra pochi giorni il varo del provvedimento: verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rassicura famiglie e imprese: la manovra di bilancio 2025 sarà "equilibrata" e non richiederà loro alcun sacrificio. (Orizzontescuola.it)

Manovra 2025 - cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari - Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti del personale docente. . L'articolo Manovra 2025, cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari sembra essere il ... (Orizzontescuola.it)