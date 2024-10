Farmaci, Osservatorio Nomisma: “Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eliminare il payback sui Farmaci rimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, concentrati prevalentemente sul meccanismo del massimo ribasso, prevedere un meccanismo di adeguamento dei prezzi ex factory dei Farmaci L'articolo Farmaci, Osservatorio Nomisma: “Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eliminare il payback suirimborsati o acquistati in gara dal Servizio sanitario nazionale, regolare il livello dei prezzi introducendo parametri di adeguamento all'incremento esponenziale dei costi di produzione, rivedere i criteri delle gare ospedaliere, concentrati prevalentemente sul meccanismo del massimo ribasso, prevedere un meccanismo di adeguamento dei prezzi ex factory deiL'articolo: “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Farmaci - Osservatorio Nomisma : "Misure urgenti per sopravvivenza equivalenti" - Nel quinquennio l'aumento è stato dell'86%; 2. Fattori che hanno determinato, specie negli ultimi anni, una pesante erosione di margini di profitto già esigui. A sostenerlo e ad accendere i riflettori sul rischio del "take for granted" sul comparto è l'edizione 2024 dell'Osservatorio Nomisma sul 'Sistema dei farmaci equivalenti in Italia', presentata oggi a Roma, presso l'Ara Pacis, con la ... (Iltempo.it)