Energia Torri Accenture | Settore guarda con interesse a uso IA

(Adnkronos) – "L'Italia ha un solido know how ed eccellenti competenze in ambito Energia, e in particolare nel segmento ingegneristico legato all'Energia, considerando anche che il Settore degli impianti industriali, dalla produzione alla distribuzione, vale ben l'11% del nostro Pil, un peso specifico molto elevato". Lo ha detto Fausto Torri, responsabile dell'area Energy, Utility, Chimica

