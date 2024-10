Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 17 ottobre: Kemal pronto per l’esame del DNA (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’amata soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna a tenerci compagnia oggi – giovedì 17 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:51 circa? Riflettori puntati su Endless Love, trame serali del 17 ottobre Kemal riuscirà a intrufolarsi in casa di Emir giusto in tempo per poter salutare Nihan. In questa occasione Soydere riuscirà a impossessarsi di un capello della piccola Deniz: un elemento più che sufficiente per poter fare la prova del DNA e scoprire – una volta per tutte – se sia davvero lui il padre della piccola. Ormai da tempo Kemal sospetterà che Deniz sia sua figlia, e con quel capello potrà finalmente trovare tutte le risposte ai suoi dubbi. Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 17 ottobre: Kemal pronto per l’esame del DNA Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’amata soap turca(Kara Sevda) torna a tenerci compagnia oggi –17– su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:51 circa? Riflettori puntati su, trame serali del 17riuscirà a intrufolarsi in casa di Emir giusto in tempo per poter salutare Nihan. In questa occasione Soydere riuscirà a impossessarsi di un capellopiccola Deniz: un elemento più che sufficiente per poter fare la prova del DNA e scoprire – una volta per tutte – se sia davvero lui il padrepiccola. Ormai da temposospetterà che Deniz sia sua figlia, e con quel capello potrà finalmente trovare tutte le risposte ai suoi dubbi.

Endless love stasera 17 ottobre su Canale 5 : Kemal scopre la verità su Deniz - Mujgan esce dal coma - Anticipazioni di Endless love: l'esame del DNA rivela l'identità del padre di Deniz Il piano di Kemal si rivela efficace: Zehir scopre che Zehra sta segretamente collaborando con Emir e decide di tagliare ogni legame con lei, accusandola duramente per la morte del …. Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la ... (Movieplayer.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 17 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 17 ottobre - it. Ha iniziato la sua carriera come modello e nel 2005 si è classificato al primo posto al concorso di bellezza “Best Model of Turkey”, ottenendo così notorietà nel suo Paese e a livello internazionale. Cast: Burak Ozcivit, Neslihan Atagul, Kaan Urgancioglu, Orhan Guner, Nese Baykent, Zeyno Eracar, Ruzgar Aksoy, Hazal Filiz Kucukkose, Burak Sergen. (Zon.it)