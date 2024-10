Sport.quotidiano.net - Empoli-Napoli, una sfida che parla scozzese. Henderson avvisa: "Siamo uniti più che mai"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Vicino alle cento presenze in azzurro (93 gare finora), da quando questa estate è rientrato dal prestito al Palermo in Serie B, Liamsi è ripreso l’. Sempre presente in campionato, soltanto nell’ultima trasferta dell’Olimpico contro la Lazio (coincisa con il primo ko stagionale degli azzurri) non è partito titolare giocando 550 dei 630 minuti disponibili finora. Una presenza, quella del centrocampista, che si fa sentire per quantità e qualità., come avete vissuto questa sosta? "Abbiamo lavorato come sempre. Il mister e noi come squadra cimessi alle spalle l’ultima partita, questo è successo anche quando abbiamo vinto, pensando solo alla prossima gara. Durante la sosta abbiamo lavorato bene ed è bello quando tornano i ragazzi che sono stati in nazionale per poter continuare il nostro percorso".