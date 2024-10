Empoli-Napoli, arriva l’appello in diretta: la richiesta riguarda i tifosi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Spunta un particolare appello a tutti i tifosi del Napoli che domenica saranno al Castellani per la sfida contro l’Empoli: c’è una richiesta nei confronti dei supporters azzurri. Al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali, il Napoli domenica dovrà affrontare l’Empoli in una sfida che è storicamente complicata per il club azzurro. L’obiettivo è quello di proseguire sull’ottimo periodo che ha portato la squadra allenata da Antonio Conte al primo posto in solitaria in classifica e contro i toscani c’è la possibilità di mandare un ulteriore segnale alle altre pretendenti. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, arriva l’appello in diretta: la richiesta riguarda i tifosi Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Spunta un particolare appello a tutti idelche domenica saranno al Castellani per la sfida contro l’: c’è unanei confronti dei supporters azzurri. Al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali, ildomenica dovrà affrontare l’in una sfida che è storicamente complicata per il club azzurro. L’obiettivo è quello di proseguire sull’ottimo periodo che ha portato la squadra allenata da Antonio Conte al primo posto in solitaria in classifica e contro i toscani c’è la possibilità di mandare un ulteriore segnale alle altre pretendenti.

