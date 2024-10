Dov’è finito Vincenzo Coviello? L’ex bancario che spiava vip e politici non si fa più vedere a Bitonto

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di 52 anni indagato per aver spiato i conti correnti e le carte di credito di decine die personalità dello spettacolo, è svanito nel nulla. Secondo il Corriere della Sera,dipendente di Intesa San Paolo non si trova più nella sua casa die da una settimana non lo vede più nessuno in paese. Nell’appartamento, scrive il giornalista Mauro Denigris, sembra non esserci nessuno e il telefono dello studio del suo commercialista squilla a vuoto. «Veniva ogni giorno ad acquistare Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, ma non si vede da giorni», racconta il suo edicolante di fiducia. L’indagine dei pm Con ogni probabilità,sta cercando di sfuggire a giornalisti e curiosi, almeno fino a quando l’interesse per la vicenda sarà scemato.