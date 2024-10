Don Matteo 14 al via su Rai 1: le novità della stagione con Raoul Bova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attese new entry, importanti addii e la tradizionale e vincente miscela di giallo e commedia. Dal 17 ottobre, come sempre in prima serata su Rai1, torna Don Matteo con la 14esima stagione, seconda con Raoul Bova protagonista dopo l’uscita di scena di Terence Hill. Ora che ha conquistato la fiducia dei parrocchiani di Spoleto, don Massimo dovrà far fronte a un inaspettato ritorno dal suo passato, mentre il maresciallo Cecchini, nei cui panni ci sarà sempre Nino Frassica, è pronto a iniziare una nuova vita matrimoniale. novità anche nella caserma dei Carabinieri, con il capitano Diego Martini che prenderà il posto di Anna, che con il fresco sposo Marco partirà per Roma. I 10 episodi saranno trasmessi a cadenza settimanale, con finale di stagione previsto per il 19 dicembre. Tre i registi per le puntate: Riccardo Donna (1-3), Enrico Ianniello (4-5) e Francesco Vicario (6-10). Lettera43.it - Don Matteo 14 al via su Rai 1: le novità della stagione con Raoul Bova Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Attese new entry, importanti addii e la tradizionale e vincente miscela di giallo e commedia. Dal 17 ottobre, come sempre in prima serata su Rai1, torna Doncon la 14esima, seconda conprotagonista dopo l’uscita di scena di Terence Hill. Ora che ha conquistato la fiducia dei parrocchiani di Spoleto, don Massimo dovrà far fronte a un inaspettato ritorno dal suo passato, mentre il maresciallo Cecchini, nei cui panni ci sarà sempre Nino Frassica, è pronto a iniziare una nuova vita matrimoniale.anche nella caserma dei Carabinieri, con il capitano Diego Martini che prenderà il posto di Anna, che con il fresco sposo Marco partirà per Roma. I 10 episodi saranno trasmessi a cadenza settimanale, con finale diprevisto per il 19 dicembre. Tre i registi per le puntate: Riccardo Donna (1-3), Enrico Ianniello (4-5) e Francesco Vicario (6-10).

