Diretta maltempo in Toscana, pioggia forte e allagamenti. Criticità nel Senese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo è arrivato. Come previsto nel pomeriggio dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico, nel tardo pomeriggio è iniziata a cadere pioggia forte in diverse zone della Toscana. Si ricorda che l’allerta meteo è in corso fino alle ore 07 di venerdì 18 ottobre. Qui sotto le notizie in Diretta e tutti gli aggiornamenti: Lanazione.it - Diretta maltempo in Toscana, pioggia forte e allagamenti. Criticità nel Senese Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Ilè arrivato. Come previsto nel pomeriggio dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico, nel tardo pomeriggio è iniziata a caderein diverse zone della. Si ricorda che l’allerta meteo è in corso fino alle ore 07 di venerdì 18 ottobre. Qui sotto le notizie ine tutti gli aggiornamenti:

