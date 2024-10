Death Cafè alive il monologo di Marina Minetti alla Luna' s Torta

Death Cafè (a)live, il monologo di Marina Minetti alla Luna's Torta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una serie di anteprime estive e il debutto nazionale a Genova, arriva, il 18 ottobre alle 21 al Luna's Torta a Torino, Death Cafe’ ( a) live di e con Marina Minetti, con la regia e la collaborazione ai testi di Emanuele Conte e Luigi Ferrando. A mezza strada tra teatro e stand up comedy, uno Torinotoday.it - Death Cafè (a)live, il monologo di Marina Minetti alla Luna's Torta Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una serie di anteprime estive e il debutto nazionale a Genova, arriva, il 18 ottobre alle 21 al'sa Torino,Cafe’ ( a) live di e con, con la regia e la collaborazione ai testi di Emanuele Conte e Luigi Ferrando. A mezza strada tra teatro e stand up comedy, uno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergamo - “Seven Deaths” di Marina Abramovic da gres art 671 - Dalle interpretazioni della divina Callas ad alcuni dei grandi temi affrontati da Marina Abramovic. L’installazione manifesta la fascinazione di Abramovic per l’opera e per la Callas in particolare, una passione iniziata durante l’adolescenza a Belgrado. Un luogo dove andare, scoprire, sperimentare, stare, nato con un ambizioso progetto di rigenerazione urbana promosso dal Gruppo Italmobiliare ... (Ildenaro.it)