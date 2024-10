Daniela Santanchè verso il processo, oggi l’udienza per falso in bilancio: cosa rischia la ministra (Di giovedì 17 ottobre 2024) oggi, giovedì 17 ottobre, si terrà l'udienza per falso in bilancio sul caso Visibilia in cui è coinvolta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. A questo filone si aggiunge quello per truffa ai danni dell'Inps. Al gup spetterà decidere se la ministra sarà chiamata ad affrontare un processo. Fanpage.it - Daniela Santanchè verso il processo, oggi l’udienza per falso in bilancio: cosa rischia la ministra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), giovedì 17 ottobre, si terrà l'udienza perinsul caso Visibilia in cui è coinvolta ladel Turismo,. A questo filone si aggiunge quello per truffa ai danni dell'Inps. Al gup spetterà decidere se lasarà chiamata ad affrontare un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Daniela Santanchè - perché la ministra rischia di essere travolta dal caso Visibilia - L’udienza preliminare del 9 ottobre 2024 ha posto la ministra al centro delle indagini, che includono anche verifiche sulla liquidità aziendale e sulla documentazione contabile. Foto X @Virus1979CVisibilia, ora che succede L’attenzione ora si concentra sulle prossime fasi del procedimento. Visibilia avrebbe ricevuto milioni di euro, ma parte di questi fondi sarebbero stati destinati a scopi ... (Velvetmag.it)

L'Inps chiede di essere parte civile contro Daniela Santanchè. E Visibilia chiede di patteggiare - Per i pm, Visibilia. . . L’Inps, con l’avvocato Aldo Tagliente, chiede di costituirsi parte civile per gli eventuali danni nell’udienza preliminare, iniziata davanti al gup di Milano Tiziana Gueli, a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri due imputati, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società nel procedimento per truffa aggravata ai danni dell’ente sul caso Visibilia. (Gazzettadelsud.it)

Daniela Santanchè - al via udienza preliminare sulla tranche Cig del caso Visibilia - Durante l'udienza preliminare l'Inps, con l'avvocato Aldo Tagliente, ha chiesto di costituirsi parte civile per gli eventuali danni. La ministra non è presente in aula. Si è aperto davanti al gup di Milano Tiziana Gueli l'udienza preliminare con al centro una delle tranche del caso Visibilia, che vede accusati di truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid la ministra ... (Tg24.sky.it)