Corto Maltese: In sviluppo una serie live-action dal creatore delle Winx (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gruppo italiano Rainbow, guidato da Iginio Straffi, sta lavorando a una serie sull'iconico personaggio dei fumetti di Hugo Pratt: ecco tutto quello che sappiamo. Comingsoon.it - Corto Maltese: In sviluppo una serie live-action dal creatore delle Winx Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gruppo italiano Rainbow, guidato da Iginio Straffi, sta lavorando a unasull'iconico personaggio dei fumetti di Hugo Pratt: ecco tutto quello che sappiamo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corto Maltese : in arrivo una serie in live-action del fumetto dall'autore delle Winx - Oltre a produrre la nuova serie televisiva live-action, attualmente in fase di sviluppo, Rainbow gestirà i diritti di licenza di …. I fumetti seguono il personaggio del titolo, un capitano di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Il personaggio creato da Hugo Pratt nel 1967 e diventato un cult assoluto starebbe per approdare nel live-action La Rainbow Group - società ... (Movieplayer.it)

Corto Maltese : una serie live-action basata sulle graphic novel di Hugo Pratt potrebbe essere in arrivo - I fumetti seguono il personaggio del titolo, un lupo di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Sono un grande fan di Hugo Pratt e ho sempre desiderato poter lavorare su Corto Maltese. Corto Maltese – La ballata del mare salato, fonte: EinaudiPratt, il cui vero nome era Ugo Eugenio Prat, è una figura leggendaria nella comunità internazionale dei fumetti, meglio ... (Screenworld.it)

Corto Maltese : Rainbow Group vuole realizzare una serie live-action basata sulle graphic novel di Hugo Pratt - it. Straffi, fondatore e CEO di Rainbow, ha affermato, in una dichiarazione: Questo progetto è un sogno che si avvera. . I fumetti seguono il personaggio del titolo, un lupo di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Il gruppo italiano Rainbow, la società guidata da Iginio Straffi, creatore del franchise di animazione di successo Winx Club, è pronto a salpare per i mari ... (Screenworld.it)