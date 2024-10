Lanazione.it - Capolona, al via il cantiere per il potenziamento della conduttura di energia elettrica

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Nel centro del paese disi apre ilper ildiche interesserà via Veneto. Il Sindaco Mario Francesconi, per limitare al massimo i disagi dei cittadini, ha effettuato un sopraluogo ieri, mercoledì, per verificare la modalità di intervento con i tecniciditta esecutrice dei lavori per conto di Enel. Purtroppo dalla verifica è emerso che i sottoservizi presenti nella strada , che non ha una carreggiata ampia, non consentono l’apertura al traffico , nell’area del, durante i lavori.