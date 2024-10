Calo delle assunzioni in Liguria: i dati allarmanti del primo semestre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel primo semestre del 2024, la Liguria ha evidenziato un significativo Calo nelle nuove assunzioni. I dati pubblicati dal segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà , mostrano una diminuzione di 4.246 contratti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo fenomeno, che porta il totale dei nuovi contratti da 122.472 a 118.226, solleva preoccupazioni circa la qualità dell’occupazione nella regione, contribuendo a un quadro complessivo di precarietà . Analisi dei nuovi contratti di lavoro Il primo semestre del 2024 ha visto una flessione del 3,5% nel numero di nuovi contratti di lavoro in Liguria. Un aspetto particolarmente allarmante è la commistione di contratti precari nell’occupazione regionale: l’88,3% delle nuove assunzioni sono a tempo determinato, mentre solo l’11,7% si traduce in contratti a tempo indeterminato. Gaeta.it - Calo delle assunzioni in Liguria: i dati allarmanti del primo semestre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Neldel, laha evidenziato un significativonelle nuove. Ipubblicati dal segretario generale della Cgil, Maurizio Calà , mostrano una diminuzione di 4.246 contratti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo fenomeno, che porta il totale dei nuovi contratti da 122.472 a 118.226, solleva preoccupazioni circa la qualità dell’occupazione nella regione, contribuendo a un quadro complessivo di precarietà . Analisi dei nuovi contratti di lavoro Ildelha visto una flessione del 3,5% nel numero di nuovi contratti di lavoro in. Un aspetto particolarmente allarmante è la commistione di contratti precari nell’occupazione regionale: l’88,3%nuovesono a tempo determinato, mentre solo l’11,7% si traduce in contratti a tempo indeterminato.

