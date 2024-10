Calhanoglu in questura: "Parlavo con gli ultrà anche se la società mi aveva sconsigliato" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli inquirenti continuano a sentire gli sportivi di Inter e Milan per l'inchiesta che ha portato all'arresto dei dirigenti degli ultras delle due curve di San Siro. Dopo Inzaghi, Calabria e Zanetti è il turno del turco Hakan Calhanoglu, che assicura: "Mai ricevuto pressioni" Ilgiornale.it - Calhanoglu in questura: "Parlavo con gli ultrà anche se la società mi aveva sconsigliato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli inquirenti continuano a sentire gli sportivi di Inter e Milan per l'inchiesta che ha portato all'arresto dei dirigenti degli ultras delle due curve di San Siro. Dopo Inzaghi, Calabria e Zanetti è il turno del turco Hakan, che assicura: "Mai ricevuto pressioni"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Calhanoglu sentito in questura : "Vedevo gli ultras - la società mi disse di non farlo. Mai ricevuto pressioni" - Proseguono gli interrogatori in Questura nell`ambito dell`inchiesta `Doppia Curva` coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla... (Calciomercato.com)

Inchiesta Doppia Curva : dopo Inzaghi e Zanetti - anche Calhanoglu in questura. Gli ultimi aggiornamenti - Ferdico con Calhanoglu dopo la vittoria della Coppa Italia del 24 maggio 2023 (Instagram) – calciomercato. 8 del D. Aveva un po’ di paura… (…) poi si è lasciato andare. Calhanoglu è atteso domani dalla Squadra Mobile di Milano, che ha già ascoltato Inzaghi e Zanetti come persone informate dai fatti Prosegue l’inchiesta ‘Doppia Curva’ che il primo ottobre ha portato all’arresto di 19 ultrà, di ... (Calciomercato.it)