Gamberorosso.it - Bufera sul critico gastronomico Steve Plotnicki: "Un milione di vite a Gaza per una a Israele è accettabile"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel settore dell'alta gastronomia lo conoscono tutti,, il creatore della guida di ristoranti Opinionated About Dining (OAD), che coinvolge migliaia di esperti in tutto il mondo, chiamati a esprimere le loro preferenze poi elaborate tramite un algoritmo che tiene conto dell'esperienza di ognuno dei votanti per dare il giusto peso a ogni recensione. Nel corso degli anni ha trovato il suo spazio tra le molte classifiche, ma nelle ultime ore la sua immagine è oscurata da unascatenata da alcune affermazioni sul conflitto israelo-palestinese.