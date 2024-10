Terzotemponapoli.com - Braida: “Ho gradito l’acquisto di Lukaku”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo storico dirigente di Milan e Barcellona Ariedoha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Ha parlato del Napoli di Conte, deldie della lotta per lo Scudetto. Di seguito le sue parole.: “Conte è bravissimo, la società è gestita in modo eccellente” Così il dirigente: “Napoli di Conte già pronto per lo scudetto? Conte è bravissimo, la società è gestita in modo eccellente, la rosa è di livello.di– ha detto – incontra il mio assoluto gradimento, il belga sposta gli equilibri e in Italia ancor di più che altrove, ancor più che in Inghilterra. Il Napoli è destinato a vincere lo scudetto, già quest’anno. Se nella vita non scegli, non sbagli: bisogna rischiare. Gli algoritmi dicono che il Napoli potrebbe non vincere? Gli algoritmi sono utili, ma non possono scegliere: non hanno né occhi né cuore.