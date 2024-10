Formiche.net - Bond e mattone, la Cina vuole sognare ancora la crescita

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è un debito che si aggira per il mondo, per i mercati, per le Borse. Ed è quello cinese. Il Dragone, come noto, si ostina a voler rilanciare la propria economia a suon di emissioni obbligazionarie, per raccogliere liquidità da mettere in pancia alle banche. Un’operazione di sistema, verrebbe da dire, già scandita da due step, a cominciare dalla gigantesca sottoscrizione di titoli dello scorso maggio. Formiche.net ha però raccontato in queste settimane di come la pericolosa discesa dei rendimenti abbia di fatto trasformato le emissioni di titoli pubblici in un’arma a doppio taglio. Sì, perché un calo dei premi potrebbe portare a una loro svalutazione, con tutte le conseguenze del caso per gli istituti di credito. Ma a Pechino vogliono proseguire sulla strada dell’accanimento terapeutico.