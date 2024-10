Bomba d’acqua sulla Toscana, la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la Bomba d'acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Fanpage.it - Bomba d’acqua sulla Toscana, la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo lad'acqua che ha colpito la, ladiè statasommersa dall'acqua con disagi alla circolazione dei treni. Inper domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. Achiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana : strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto - . Il maltempo che sta interessando la Toscana ha colpito duramente Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre 2024. Dopo la forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, la stazione ferroviaria è stata completamente allagata, inondati di acqua i binari e i sottopassi L'articolo Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. (Firenzepost.it)

Tre borghi-hotel con lo stesso scenario inconfondibile della campagna toscana - tra Siena e Arezzo - ma tre personalità differenti. Dove degustare vini - tartufi e piatti gourmet - it Borgo San Felice Resort: l’anima del Chianti senese Un vero borgo ha una piazza, una cappella, una pieve e stretti vicoli, botteghe di artigiani, una scuola, una panetteria, un frantoio. Gli ospiti, oltre che passeggiare nelle vigne (raccolta dei grappoli permettendo) per toccare con mano la terra che dà vita ai vini, scoprono i segreti di ogni calice con visite guidate in cantina, tra botti e ... (Iodonna.it)

Conferenza episcopale toscana : cardinale Lojudice - arcivescovo di Siena - nuovo presidente - Giovanni in Laterano il 6 maggio 1989, incardinandosi nella Diocesi di Roma. . Lo hanno eletto i vescovi della regione riuniti oggi, 2 settembre 2024, nell'Eremo di Lecceto (Firenze). Lojudice, nato a Roma l'1 luglio 1964, è stato ordinato sacerdote, nella Basilica di S. È stato, tra le altre cose, parroco della parrocchia Santa Maria Madre del Redentore e della parrocchia San Luca Evangelista. (Firenzepost.it)