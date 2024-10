Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar: "Ora l'intesa e la fine della guerra" (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza ». Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi . Malgrado le parole Feedpress.me - Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar: "Ora l'intesa e la fine della guerra" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettereallaa Gaza ». Joee Kamala Harris salutano ladeldie la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi . Malgrado le parole

