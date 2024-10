Barcelona Balkan Orchestra, Bastreghi e Lachy Doley: al via la stagione del Teatro Socjale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prende il via il 25 ottobre la prima parte della stagione del Teatro Sociale di Piangipane, giunta alla sua 35esima edizione, che vedrà protagonisti sul palco nomi importanti per una rassegna fatta di cultura, spettacolo, volontariato e solidarietà. Per la prima parte di questa stagione, la Ravennatoday.it - Barcelona Balkan Orchestra, Bastreghi e Lachy Doley: al via la stagione del Teatro Socjale Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prende il via il 25 ottobre la prima parte delladelSociale di Piangipane, giunta alla sua 35esima edizione, che vedrà protagonisti sul palco nomi importanti per una rassegna fatta di cultura, spettacolo, volontariato e solidarietà. Per la prima parte di questa, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Stratagemmi” - al via la stagione di prosa 2024–2025 del teatro Filarmonico di Piove di Sacco - Il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco riapre le proprie porte presentando la nuova stagione 2024 – 2025. Due grandi cartelloni, di prosa e teatro ragazzi, per accogliere tutte le età nello spazio magico e sensibile del teatro. Otto le serate di prosa, quattro domeniche a teatro per le... (Padovaoggi.it)

Nuova stagione di musica e teatro all’auditorium Paccagnini - In cartellone anche Walter Maffei, Margherita Antonelli, Germano Lanzoni, Debora Villa, le compagnie De Santis e il Punto, il concerto tributo ai Pink Floid, il balletto “Lago dei cigni“. L’auditorium Paccagnini, che ricorda quest’anno il suo primo ventennale di apertura, è gestito dalla cooperativa “Fiore che ride“, una realtà che opera per creare opportunità lavorative, di inclusione e di vita ... (Ilgiorno.it)

Teatro Era in bilico Congelata la stagione. Alla Fondazione manca un milione - Da ormai quasi 10 anni il teatro cittadino fa parte del Teatro Nazionale, ente che ad oggi racchiude sei strutture. I motivi dell’attesa sono da ritrovare nella difficoltà di chiudere un bilancio triennale a cui all’appello manca un milione di euro per chiudere gli impegni già in programma. Mentre le sale di tutta Italia tornano a riempirsi di pubblico per Pontedera esiste soltanto una bozza ... (Lanazione.it)