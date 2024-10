Avvocati in sciopero contro il ddl Sicurezza: protesta programmata per novembre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista dell’approvazione del ddl Sicurezza, l’Unione delle Camere penali ha indetto uno sciopero di tre giorni, da svolgersi il 4, 5 e 6 novembre. Questa decisione è stata presa in risposta a quello che i legali considerano un provvedimento dannoso, fortemente criticato per il suo approccio eccessivamente rigoroso nei confronti di reati minori. Gli Avvocati sosterranno l’importanza di un nuovo dibattito parlamentare, al fine di garantire che le norme proposte rispettino i principi fondamentali della Costituzione italiana. Le motivazioni dello sciopero L’Unione delle Camere penali ha espresso motivazioni chiare e articolate contro il ddl Sicurezza, sostenendo che esso presenta una “matrice securitaria sostanzialmente populista”, caratterizzata da una forma di rigorismo punitivo che va a colpire in modo sproporzionato i fatti di minore gravità. Gaeta.it - Avvocati in sciopero contro il ddl Sicurezza: protesta programmata per novembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In vista dell’approvazione del ddl, l’Unione delle Camere penali ha indetto unodi tre giorni, da svolgersi il 4, 5 e 6. Questa decisione è stata presa in risposta a quello che i legali considerano un provvedimento dannoso, fortemente criticato per il suo approccio eccessivamente rigoroso nei confronti di reati minori. Glisosterranno l’importanza di un nuovo dibattito parlamentare, al fine di garantire che le norme proposte rispettino i principi fondamentali della Costituzione italiana. Le motivazioni delloL’Unione delle Camere penali ha espresso motivazioni chiare e articolateil ddl, sostenendo che esso presenta una “matrice securitaria sostanzialmente populista”, caratterizzata da una forma di rigorismo punitivo che va a colpire in modo sproporzionato i fatti di minore gravità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ddl sicurezza : penalisti proclamano 3 giorni di sciopero - Gli avvocati si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 4, 5 e 6 novembre, e nella giornata del 5 terranno a Roma una manifestazione nazionale per "sollecitare il Parlamento ad adottare tutte le opportune modifiche alle norme del pacchetto sicurezza in senso conforme alla Costituzione ed ai principi del diritto penale liberale". (Quotidiano.net)

Porto - 24 ore di sciopero contro il ddl sicurezza : "No alla legge fascistissima" - Sciopero di 24 ore in porto. È stato proclamato per la giornata di mercoledì 16 ottobre 2024 dall'Usb per protestare contro il disegno di legge sulla sicurezza del Governo, definito dai portuali "legge fascistissima" nel volantino che lancia la manifestazione. Sciopero di 24 ore in porto... (Genovatoday.it)

Sciopero dei treni - Cub : “Adesioni oltre il 70%. Protesta anche per la sicurezza dei viaggiatori” - Dal canto suo Fs sabato aveva avvertito che lo sciopero “potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. 59 di domenica 13, ha registrato “tra il 70 e l’80% di adesione del personale in servizio, con impatti difficilmente quantificabili al momento, ma che sono altissimi ... (Ilfattoquotidiano.it)