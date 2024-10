Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il programma della quinta giornata dell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. Aprirà la sessione serale la partita del giorno tra la testa di serie numero 2 Casper Ruud e il numero 7 del seeding Tallon Griekspoor. Dominic Stricker, entrato in tabellone con il ranking protetto, proverà a conquistare una sorprendente semifinale nell’ultimo match del giorno. Tommy Paul a caccia di punti per continuare a sognare un posto alle Finals di Torino contro Miomir Kecmanovic. IL programma CENTRE COURT ore 12.00 (4) Paul vs Kecmanovic non prima delle 13.30 (1) Rublev/Muller vs Davidovich Fokina/(WC) Wawrinka non prima delle 18.30 (7) Griekspoor vs (2) Ruud a seguire (PR) Stricker vs Halys/(3) Dimitrov Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 18 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildella quinta giornata dell’Atp 250 di, in Svezia. Aprirà la sessione serale la partita del giorno tra la testa di serie numero 2 Casper Ruud e il numero 7 del seeding Tallon Griekspoor. Dominic Stricker, entrato in tabellone con il ranking protetto, proverà a conquistare una sorprendente semifinale nell’ultimo match del giorno. Tommy Paul a caccia di punti per continuare a sognare un posto alle Finals di Torino contro Miomir Kecmanovic. ILCENTRE COURT ore 12.00 (4) Paul vs Kecmanovic non prima delle 13.30 (1) Rublev/Muller vs Davidovich Fokina/(WC) Wawrinka non prima delle 18.30 (7) Griekspoor vs (2) Ruud a seguire (PR) Stricker vs Halys/(3) Dimitrov Atpdi18SportFace.

Atp Stoccolma 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre - . In campo anche Stan Wawrinka, che dopo il dominio con Nakashima proverà a battere anche Davidovich Fokina. Il primo singolare vedrà la testa di serie numero 5 Nico Jarry affrontare il solido Miomir Kecmanovic. The post Atp Stoccolma 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Berrettini-Stricker oggi - ATP Stoccolma 2024 : orario - programma - tv - streaming - Diretta Live testuale: per Berrettini-Stricker su OA Sport. 00 Goransson / Verbeek – Matos / Melo Non prima delle ore 14. Inizia il secondo turno del tabellone di singolare maschile dei Nordic Open 2024 di tennis, in corso a Stoccolma, in Svezia, torneo di categoria ATP 250: il programma di mercoledì 16 ottobre prevede sul campo principale il match tra l’azzurro Matteo Berrettini e l’elvetico ... (Oasport.it)

A che ora Berrettini-Stricker - ATP Stoccolma 2024 : programma - tv - streaming - 00 Matteo Berrettini vs Dominic Stricker- Diretta tv su Sky Sport Tennis In precedenza, sul campo centrale, si disputeranno i match Goransson/Verbeek-Matos/Melo e (non prima delle 14. CALENDARIO BERRETTINI-STRICKER ATP STOCCOLMA 2024 Mercoledì 16 ottobre Terzo match dalle ore 12. Il tennista azzurro, dopo aver vinto al primo turno il derby con Luciano Darderi, dovrà alzare l’asticella per ... (Oasport.it)