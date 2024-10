Ascolti TV | Mercoledì 16 Ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Mercoledì 16 Ottobre 2024, su Rai1 Ti presento i suoceri ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 il series finale di The Good Doctor intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Ex raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Batman v Superman: Dawn of Justice fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 I fiumi di Porpora è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Unbroken è seguito da .000 spettatori pari al %. Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 16 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella serata di ieri,16, su Rai1 Ti presento i suoceri ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 il series finale di The Good Doctor intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Ex raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Batman v Superman: Dawn of Justice fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 I fiumi di Porpora è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Unbroken è seguito da .000 spettatori pari al %.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv : Ti presento i suoceri - Io Canto Generation - Chi l’ha visto | Dati Auditel - mercoledì 16 ottobre 2024 - 000 spettatori con il 0. 00%. 000. 000 spettatori con il 0. 000 spettatori pari al 0. 000 spettatori (0. 000 spettatori con il 0. 000 telespettatori pari ad uno share del 0. Ascolti tv di mercoledì 9 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. 000. 000 spettatori con il 0. 000 spettatori pari al 0. (Superguidatv.it)

Ascolti tv mercoledì 16 ottobre : Ti presento i suoceri - Io canto generation - Chi l’ha visto? - Su Rai 2 The good doctor. Su Italia 1 Vendetta. Ascolti tv mercoledì 16 ottobre 2024, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento… Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento… Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri In aggiornamento… Come funzionano Ma come funzionano gli ... (Tpi.it)

MillionDay e MillionDay Extra - le estrazioni delle 20.30 di mercoledì 16 ottobre - La giocata vale per il concorso subito successivo alla sua emissione ma, in alternativa, è possibile anche scegliere l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. Come sapere se si è vinto Per sapere se si è vinto, si può controllare sul sito ufficiale o tramite app My Lotteries, accedendo alla sezione dedicata al controllo della schedina MillionDay. (Quifinanza.it)