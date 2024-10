Andrea Presti, la dieta da bodybuilder: “Assumo più di 6500 calorie al giorno, schiavitù psicologica” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il bodybuilder campione italiano è stato ospite del podcast Passa dal BSMT Andrea Presti è salito per ben tre volte sul palco del Mr. Olympia, la manifestazione e l'aspirazione più alta per ogni culturista nel mondo. Andrea Presti è un bodybuilder professionista che ha dedicato la sua vita allo sport: il bodybuilding, letteralmente "la costruzione Sbircialanotizia.it - Andrea Presti, la dieta da bodybuilder: “Assumo più di 6500 calorie al giorno, schiavitù psicologica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilcampione italiano è stato ospite del podcast Passa dal BSMTè salito per ben tre volte sul palco del Mr. Olympia, la manifestazione e l'aspirazione più alta per ogni culturista nel mondo.è unprofessionista che ha dedicato la sua vita allo sport: il bodybuilding, letteralmente "la costruzione

“Non siamo solo energumeni con un tanga oliato. Ingerisco fino a 6.500 calorie al giorno - mangiare così tanto è faticoso” : parla il bodybuilder Andrea Presti - 500 calorie al giorno non è semplice, è una vera sfida, sia fisicamente che mentalmente”, ha proseguito Presti. Il cibo, nella nostra cultura, è legato ad occasioni sociali e, stare a dieta, significa spesso dover rifiutare inviti o portarsi dietro il proprio cibo”, ha spiegato Presti. Tutto dev’essere tenuto perfettamente sotto controllo. (Ilfattoquotidiano.it)

"Assumo 6.500 calorie al giorno - il cibo è diventato una schiavitù psicologica". Lo sfogo del body builder Andrea Presti - Presti ha raccontato quale sarebbe il processo mentale che ogni persona a dieta dovrebbe adottare per non cadere in tentazione: «Sono a dieta e a un certo punto dico: “No, ora basta, mangio la pizza”, io ti dico “Fermati, siediti, ma non in piedi, ti devi sedere e pensare a te al ristorante che mangi la pizza quando hai finito. (Gamberorosso.it)

Parte in Puglia la ‘Presti Academy’ - il progetto di Andrea Presti : “Vogliamo creare uno spazio di studio” - In Italia la disciplina sportiva del bodybuilding è in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (pro e dilettanti). L’intento è migliorare il panorama del fitness in Italia tramite la condivisione della conoscenza sia dall’interno del Gruppo Presti, sia delle diverse realtà coinvolte nel progetto. (Sportface.it)