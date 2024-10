Allerta arancione dalle 9: la diretta dopo una giornata difficile (Di giovedì 17 ottobre 2024) dopo una giornata di Allerta gialla complicata, all'insegna di allagamenti e disagi vari nel Genovese e in provincia di Savona, inizia alle 9 di stamattina l'Allerta meteo arancione su Genova e il centro-levante della regione. L'Allerta, al momento, non ha una vera e propria fine: per ora va Genovatoday.it - Allerta arancione dalle 9: la diretta dopo una giornata difficile Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)unadigialla complicata, all'insegna di allagamenti e disagi vari nel Genovese e in provincia di Savona, inizia alle 9 di stamattina l'meteosu Genova e il centro-levante della regione. L', al momento, non ha una vera e propria fine: per ora va

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova - La Spezia e Savona - Sarà invece gialla in 7. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati A Pompei scoperto affresco con la guerra di Troia Vinitaly, ... (Webmagazine24.it)

Maltempo - allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova - La Spezia e Savona - (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Sarà invece gialla in 7. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona […]. Causa ondata di maltempo scatta oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. (Periodicodaily.com)

Maltempo in Liguria - allagamenti e frane : allerta arancione e scuole chiuse - A Savona il torrente Letimbro a livelli di piena ha fatto temere per ore con monitoraggi costanti e presidi ai ponti pedonali sul corso d’acqua. Anche la premier Giorgia Meloni ha dichiarato di seguire “con apprensione” la grave situazione del maltempo in Liguria, mentre gli occhi sono puntati alle prossime ore. (Lapresse.it)