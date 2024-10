Allarme bomba in un liceo pontino: arrivano le forze dell’ordine (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mobilitazione delle forze dell’ordine Nella mattinata di oggi, un presunto Allarme bomba ha scosso l’istituto Galilei-Sani di Latina, innescando un’immediata mobilitazione da parte delle forze dell’ordine. Carabinieri, personale del 118 con ambulanza e Vigili del Fuoco sono accorsi prontamente dopo la segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo all’interno della scuola. Ispezione della Scuola e Scongiurato Pericolo Dopo l’arrivo sul posto, le autorità hanno avviato un’accurata ispezione degli spazi scolastici, includendo la perquisizione di borse e zaini degli studenti. Fortunatamente, tutti i controlli effettuati hanno avuto esito negativo, escludendo qualsiasi reale minaccia. La situazione si è risolta positivamente e, nonostante l’iniziale preoccupazione, nessun ordigno è stato rinvenuto, consentendo la ripresa delle attività scolastiche in totale sicurezza. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mobilitazione delleNella mattinata di oggi, un presuntoha scosso l’istituto Galilei-Sani di Latina, innescando un’immediata mobilitazione da parte delle. Carabinieri, personale del 118 con ambulanza e Vigili del Fuoco sono accorsi prontamente dopo la segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo all’interno della scuola. Ispezione della Scuola e Scongiurato Pericolo Dopo l’arrivo sul posto, le autorità hanno avviato un’accurata ispezione degli spazi scolastici, includendo la perquisizione di borse e zaini degli studenti. Fortunatamente, tutti i controlli effettuati hanno avuto esito negativo, escludendo qualsiasi reale minaccia. La situazione si è risolta positivamente e, nonostante l’iniziale preoccupazione, nessun ordigno è stato rinvenuto, consentendo la ripresa delle attività scolastiche in totale sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacco a Unifil - allarme massimo al quartier generale. Idf : “Le forze Onu si spostino” - Le Nazioni unite agiscano, fino a ora non lo hanno fatto. Intorno ai villaggi ormai popolati da fantasmi le truppe israeliane si spostano in piccoli e grandi flussi, tendono a occupare una zona che sarebbe interdetta. Mirna, insegnante di 40 anni, parla al telefono da Rmeish, piccolo centro a maggioranza cristiana a 15 chilometri da Naqoura. (Quotidiano.net)

Video allarme anti-rapina collegato alle forze dell'ordine : la novità per i negozi - Sottoscritto in Prefettura il Protocollo d’Intesa “Video-Allarme Antirapina", a cui hanno aderito le Associazioni Provinciali di Confcommercio Imprese per l'Italia, Confesercenti, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e l’Associazione Titolari di Farmacia di Ravenna. Il sistema di... (Ravennatoday.it)

"Nessun allarme. Conti dell'Inps in piena efficienza Flessibilità in uscita non si tocca - rafforzeremo i fondi" - "Non è assolutamente vero che l'Inps ha lanciato un allarme. Non c'è nessun allarme pensioni, tanto che poi lo stesso istituto previdenziale ieri ha diramato una nota per spiegare come stanno le cose dimostrando in modo chiaro che i conti... Segui su affaritaliani.it . (Affaritaliani.it)