Addio a Gianni Battistoni, presidente dell’associazione Via Condotti e re della moda milanese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gianni Battistoni, storico presidente dell’associazione Via Condotti e figura di spicco del mondo del lusso e del commercio romano, è scomparso all’età di 85 anni. Ricoverato al Policlinico Gemelli, Battistoni lascia la moglie e due figlie, oltre a un’eredità importante nel panorama della moda e della cultura romana. Per oltre quattro decenni, Battistoni è stato il simbolo dell’eleganza e del savoir-faire italiano, nonché un instancabile promotore della famosa via dello shopping di lusso nel cuore di Roma, Via Condotti. Sotto la sua guida, l’Associazione ha lavorato per mantenere viva la tradizione dell’eccellenza e dell’artigianato che ha reso celebre questo tratto della città, proteggendone l’identità e la reputazione a livello internazionale. Thesocialpost.it - Addio a Gianni Battistoni, presidente dell’associazione Via Condotti e re della moda milanese Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), storicoViae figura di spicco del mondo del lusso e del commercio romano, è scomparso all’età di 85 anni. Ricoverato al Policlinico Gemelli,lascia la moglie e due figlie, oltre a un’eredità importante nel panoramacultura romana. Per oltre quattro decenni,è stato il simbolo dell’eleganza e del savoir-faire italiano, nonché un instancabile promotorefamosa via dello shopping di lusso nel cuore di Roma, Via. Sotto la sua guida, l’Associazione ha lavorato per mantenere viva la tradizione dell’eccellenza e dell’artigianato che ha reso celebre questo trattocittà, proteggendone l’identità e la reputazione a livello internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Gianni Battistoni - storico presidente dell’Associazione Via Condotti - (Adnkronos) – E' morto all'età di 85 anni Gianni Battistoni, storico presidente dell'Associazione Via Condotti. Era ricoverato al Policlinico Gemelli. Lascia la moglie e due figlie. —[email protected] (Web Info). (Periodicodaily.com)

Rapporto UGL Agroalimentare. Battistoni - Vicepresidente Commissione Ambiente - Territorio - Lavori Pubblici della Camera : "Settore pesca può rinnovarsi favorendo l’ingresso dei giovani" - Come in agricoltura stiamo assistendo ad un ritorno verso la campagna da parte delle terze g . "Il ricambio generazionale in un settore economicamente strategico come quello della pesca e dell’acquacoltura è un tema ricorrente nel dibattito pubblico e il rapporto UGL-Lab21. 01 lo fotografa chiaramente. (Ilgiornaleditalia.it)

Rapporto UGL Agroalimentare. Battistoni - Vicepresidente Commissione Ambiente - Territorio - Lavori Pubblici della Camera : "Settore pesca può rinnovarsi favorendo l’ingresso dei giovani" - "Il ricambio generazionale in un settore economicamente strategico come quello della pesca e dell’acquacoltura è un tema ricorrente nel dibattito pubblico e il rapporto UGL-Lab21. 01 lo fotografa chiaramente. Come in agricoltura stiamo assistendo ad un ritorno verso la campagna da parte delle terze g . (Ilgiornaleditalia.it)