Zielinski KO cambia i piani dell'Inter: prende quota una 'nuova' opzione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'infortunio di Piotr Zielinski nel corso di Polonia-Croazia complica i piani dell'Inter relativamente alle rotazioni per le prossime partite. prende però quota una 'nuova' opzione per il centrocampo. piani COMPLICATI – Un problema muscolare ha messo fine alla partita di Piotr Zielinski con la maglia della Polonia contro la Croazia, dove ha anche trovato la via del gol. Una brutta notizia sia per il giocatore, che stava trovando sempre più la forma migliore, sia per l'Inter, che dovrà fare a meno di lui per i prossimi impegni. Il tutto mentre il calendario nerazzurro inizia a farsi fitto, a partire dal prossimo trittico di partite che vedrà Simone Inzaghi e i suoi impegnati nelle due trasferte contro la Roma e gli Young Boys, prima del big match tra le mura di San Siro contro la Juventus dell'ex Thiago Motta.

Roma-Inter - Zielinski complica i piani di Inzaghi? Il punto - LO SCENARIO – Per Roma-Inter Simone Inzaghi potrebbe già star pensando a un turnover ragionato in vista della sfida di Champions League contro lo Young Boys prevista per il 23 ottobre. Non solo per i due gol consecutivi con la maglia della Polonia, di cui l’ultimo nella sfida contro la Croazia di ieri sera 14 ottobre, ma anche per le convincenti prestazioni con l’Inter quando chiamato a dare il ... (Inter-news.it)