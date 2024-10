Weekend di maltempo estremo: nubifragi e allerta meteo in tutta Italia! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Intensa ondata di piogge e temporali in arrivo, con criticità attese soprattutto al Sud. Possibili accumuli oltre i 300 mm di pioggia. Un vortice ciclonico si prepara a investire l'Italia nel corso del Weekend, portando un'ondata di maltempo che non risparmierà nessuna regione, con il Sud tra le aree più a rischio. La bassa pressione, formata nel Mediterraneo venerdì, si estenderà rapidamente su tutto il territorio nazionale, facendo aumentare l'intensità delle precipitazioni che potrebbero superare i 300 mm in alcune zone. In particolare, la Calabria ionica sarà tra le più colpite, dove l’effetto stau lungo i rilievi di Sila e Aspromonte potrebbe provocare piogge torrenziali e potenziali criticità tra sabato e domenica. Abruzzo24ore.tv - Weekend di maltempo estremo: nubifragi e allerta meteo in tutta Italia! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma - Intensa ondata di piogge e temporali in arrivo, con criticità attese soprattutto al Sud. Possibili accumuli oltre i 300 mm di pioggia. Un vortice ciclonico si prepara a investire l'nel corso del, portando un'ondata diche non risparmierà nessuna regione, con il Sud tra le aree più a rischio. La bassa pressione, formata nel Mediterraneo venerdì, si estenderà rapidamente su tutto il territorio nazionale, facendo aumentare l'intensità delle precipitazioni che potrebbero superare i 300 mm in alcune zone. In particolare, la Calabria ionica sarà tra le più colpite, dove l’effetto stau lungo i rilievi di Sila e Aspromonte potrebbe provocare piogge torrenziali e potenziali criticità tra sabato e domenica.

