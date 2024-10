Vittima di un furto su auto "arresta" il ladro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vittima di un furto su auto, fa arrestare il ladro. I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne marocchino, irregolare, già noto alle forze di polizia, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso con Padovaoggi.it - Vittima di un furto su auto "arresta" il ladro Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)di unsu, fare il. I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco hannoto in flagranza di reato un 37enne marocchino, irregolare, già noto alle forze di polizia, poiché ritenuto responsabile diaggravato in concorso con

Napoli si crede sempre vittima di un complotto - poi al primo furto d’auto si evocano scenari apocalittici - Riecco i tentacoli della camorra che starebbe “bussando” alle porte (diciamo alle portiere) dei calciatori del Napoli per dissuaderli dal proposito di concorrere per il campionato. Anche Gomorra a un certo punto fu derubricata a fantascienza, da Saviano a Asimov è un attimo. Conversione che meriterebbe studi e studi di economisti. (Ilnapolista.it)

Come funziona il furto con la tecnica della cartina : e la vittima non si accorge di nulla. Video - Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video... (Milanotoday.it)

Posteggia l'auto in pieno centro e non la ritrova più : pensionato vittima di furto - Una Fiat Marea, posteggiata in largo Aosta a Canicattì, si è dissolta nel nulla. Qualcuno, senza essere visto, né sentito, è riuscito a rubarla. I carabinieri, raccolta la denuncia a carico di ignoti, hanno già avviato, e ad ampio raggio, le ricerche. Un'altra Fiat Panda è sparita nel nulla... (Agrigentonotizie.it)