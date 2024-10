Violenza sessuale di gruppo contro una minorenne: 9 arresti tra Reggio Calabria e Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nove giovani tra i 21 e i 32 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver violentato più volte una ragazza originaria della Piana di Gioia Tauro che all’epoca dei fatti era minorenne. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Le misure cautelari sono state eseguite nel primo mattino di oggi, mercoledì 16 ottobre, tra le province di Reggio Calabria, Milano e Varese. L’ipotesi di reato è Violenza sessuale di gruppo. Per quattro degli indagati sono scattate le manette, quattro sono stati messi agli arresti domiciliari, mentre uno è stato raggiunto dall’ordinanza di misura cautelare quando si trovava già in carcere (nel penitenziario minorile di Opera, a Milano). Tpi.it - Violenza sessuale di gruppo contro una minorenne: 9 arresti tra Reggio Calabria e Milano Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nove giovani tra i 21 e i 32 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver violentato più volte una ragazza originaria della Piana di Gioia Tauro che all’epoca dei fatti era. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Palmi, in provincia di. Le misure cautelari sono state eseguite nel primo mattino di oggi, mercoledì 16 ottobre, tra le province die Varese. L’ipotesi di reato èdi. Per quattro degli indagati sono scattate le manette, quattro sono stati messi aglidomiciliari, mentre uno è stato raggiunto dall’ordinanza di misura cautelare quando si trovava già in carcere (nel penitenziario minorile di Opera, a).

