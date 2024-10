Un finanziamento regionale di 35mila euro per il Teatro Rossini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un contributo da parte della Regione Toscana per il Teatro Rossini di Pontasserchio. La quota ricevuta ammonta a 35mila euro e sarà dedicata al supporto dell'attività dello storico luogo che, fin dalla sua fondazione nel 1922, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità sangiulianese. Il “Rossini” infatti, nel corso degli anni, è stato luogo di cultura e spettacolo, ma anche di aggregazione e confronto; nel tempo oltre che Teatro è stato anche scuola, cinema, sala da ballo, sala assemblee, coniugando la sua attività artistica e culturale con la sua vocazione di Teatro di comunità . Lanazione.it - Un finanziamento regionale di 35mila euro per il Teatro Rossini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un contributo da parte della Regione Toscana per ildi Pontasserchio. La quota ricevuta ammonta ae sarà dedicata al supporto dell'attività dello storico luogo che, fin dalla sua fondazione nel 1922, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità sangiulianese. Il “” infatti, nel corso degli anni, è stato luogo di cultura e spettacolo, ma anche di aggregazione e confronto; nel tempo oltre cheè stato anche scuola, cinema, sala da ballo, sala assemblee, coniugando la sua attività artistica e culturale con la sua vocazione didi comunità .

