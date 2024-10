Ucraina-Russia, chi vince guerra a Kursk? Le due verità di Mosca e Kiev (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in Russia, nella regione russa di Kursk, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di Kiev, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo di 92 insediamenti. Da allora, sono in corso combattimenti fra russi e ucraini anche su questo fronte, in Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 6 agosto scorso le forze ucraine sono entrate in, nella regione russa di, arrivando a occupare in poche ore, secondo la versione di, 1.250 chilometri quadrati di territorio e il controllo di 92 insediamenti. Da allora, sono in corso combattimenti fra russi e ucraini anche su questo fronte, in

Combattimenti in corso : la situazione nella regione russa di Kursk tra Ucraina e Russia - Tuttavia, l’Institute for the Study of War di Washington contraddice tali affermazioni, suggerendo che, malgrado il passare del tempo, l’Ucraina detiene ancora il predominante controllo territoriale a Kursk. I rappresentanti militari russi hanno annunciato operazioni per riconquistare il territorio perduto, ma la verità rimane difficile da accertare a causa delle restrizioni sui reportage e ... (Gaeta.it)

