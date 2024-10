Ubisoft cambia le regole sullo smart working: scatta lo sciopero negli uffici di Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno incrociato le braccia a inizio mattina e proseguiranno così fino a sera i 100 dipendenti milanesi della Ubisoft, colosso francese dei videogiochi. Il motivo? La decisione da parte dell’azienda di stravolgere le regole dello smart working, cambiamento che ha già provocato tre giorni di Milanotoday.it - Ubisoft cambia le regole sullo smart working: scatta lo sciopero negli uffici di Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hanno incrociato le braccia a inizio mattina e proseguiranno così fino a sera i 100 dipendenti milanesi della, colosso francese dei videogiochi. Il motivo? La decisione da parte dell’azienda di stravolgere ledellomento che ha già provocato tre giorni di

