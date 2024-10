Tumore al seno, il 16 ottobre è il BRA day: gli esperti rispondono a tutti i dubbi sulla ricostruzione mammaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del Tumore al seno, il più diffuso tra le donne. Secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), nel 2023 le nuove diagnosi di Tumore del seno sono state quasi 56.000. In molti casi, la cura del Tumore prevede un intervento e, per chi lo desidera, una conseguente ricostruzione mammaria. Per chiarire i dubbi che si possono avere su questa operazione è nato il BRA Day: il 16 ottobre è il Breast Reconstruction Awareness Day, giornata per la consapevolezza della ricostruzione mammaria. La Sicpre, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, ha organizzato un evento per mettere in contatto in modo diretto pazienti e specialisti, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e serena. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è il mese dedicato alla prevenzione delal, il più diffuso tra le donne. Secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), nel 2023 le nuove diagnosi didelsono state quasi 56.000. In molti casi, la cura delprevede un intervento e, per chi lo desidera, una conseguente. Per chiarire iche si possono avere su questa operazione è nato il BRA Day: il 16è il Breast Reconstruction Awareness Day, giornata per la consapevolezza della. La Sicpre, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, ha organizzato un evento per mettere in contatto in modo diretto pazienti e specialisti, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e serena.

