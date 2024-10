Traversara dopo l'alluvione, Ferrero (FdI): "Il Lamone è pieno di legna e ha gli argini indeboliti" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "A distanza di alcune settimane e dopo due rotture in pochi giorni, il Lamone all’altezza di Traversara ha ancora l’alveo pieno di alberi tagliati, tanto che in alcuni punti non si vede neanche l’acqua e sulle golene è presenta ancora moltissimo legname. A dimostrazione che i lavori sono stati Ravennatoday.it - Traversara dopo l'alluvione, Ferrero (FdI): "Il Lamone è pieno di legna e ha gli argini indeboliti" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "A distanza di alcune settimane edue rotture in pochi giorni, ilall’altezza diha ancora l’alveodi alberi tagliati, tanto che in alcuni punti non si vede neanche l’acqua e sulle golene è presenta ancora moltissimome. A dimostrazione che i lavori sono stati

Territori vulnerabili dopo l'alluvione di settembre : parte l'evacuazione a Traversara e Boncellino - Torna la paura nei territori già gravemente colpiti dall'alluvione di settembre. Dopo che Arpae e Protezione civile hanno emanato un'allerta rossa per le giornate di oggi e domani, il Comune di Bagnacavallo corre ai ripari. "Questa allerta è stata emessa non per la gravità degli eventi... (Ravennatoday.it)

