Sport.quotidiano.net - Barcellona Virtus, l’ultima partita di Eurolega: dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Spagna) 10 aprile 2025 - Ultima sfida continentale e appuntamento con il management diper la. Sarà un venerdì campale quello che attende la società bianconera. Da una parte c’è l’ultimo appuntamento che attende al Palau Blaugrana la formazione di Dusko Ivanovic, dall’altra quello che vedrà la dirigenza bianconera incontrare, in vista di un possibile accordo triennale, appunto il managent dell’, in un tavolo forse ancora più importante per il presente e il futuro della. In campo invece la squadra cercherà di chiudere nel migliore dei modi la sua avventura europea. “Domani giocheremodi questaquest’anno non abbiamo fatto un buon lavoro, perdendo la possibilità di raggiungere buoni risultati - conferma coach Ivanovic -.