Trump | Stiamo facendo progressi per fermare la guerra in Ucraina

Trump ha dichiarato che si stanno compiendo passi avanti verso la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, esprimendo fiducia in una possibile soluzione condivisa: “Alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi”, ha affermato il presidente. Trump ha inoltre elogiato la decisione di Mosca di liberare Ksenia Karelina, definendola un gesto positivo in un contesto di tensioni internazionali.Nel frattempo, secondo fonti diplomatiche europee e interne al Consiglio d’Europa, gli Stati Uniti hanno abbandonato i lavori per la creazione del Tribunale speciale sul crimine di aggressione contro l’Ucraina. Il nuovo organismo sarà istituito tramite un accordo tra il governo ucraino e il Consiglio d’Europa, che avrà il compito di guidare l’intero processo: dall’adozione dei testi giuridici, alla firma, fino alla ratifica da parte degli Stati membri. Laprimapagina.it - Trump: Stiamo facendo progressi per fermare la guerra in Ucraina Leggi su Laprimapagina.it Durante una riunione di governo, Donaldha dichiarato che si stanno compiendo passi avanti verso la fine del conflitto tra Russia e, esprimendo fiducia in una possibile soluzione condivisa: “Alla fine troveremo qualcosa di buono per entrambi i Paesi”, ha affermato il presidente.ha inoltre elogiato la decisione di Mosca di liberare Ksenia Karelina, definendola un gesto positivo in un contesto di tensioni internazionali.Nel frattempo, secondo fonti diplomatiche europee e interne al Consiglio d’Europa, gli Stati Uniti hanno abbandonato i lavori per la creazione del Tribunale speciale sul crimine di aggressione contro l’. Il nuovo organismo sarà istituito tramite un accordo tra il governo ucraino e il Consiglio d’Europa, che avrà il compito di guidare l’intero processo: dall’adozione dei testi giuridici, alla firma, fino alla ratifica da parte degli Stati membri.

