Tiro a volo Diego Valeri ed Erica Sessa terzi a Buenos Aires nel trap misto

Tiro a volo: a Buenos Aires, in Argentina, l'ultima gara del programma è quella del trap misto, specialità tornata tra quelle olimpiche a Los Angeles 2028 grazie all'alternanza con lo skeet misto. L'Italia coglie il podio con Diego Valeri ed Erica Sessa, terzi, mentre sono decimi Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis.La finale per il primo posto si risolve allo shoot-off: Cina Taipei di Yang Kun-Pi e Liu Wan-Yu piega Australia 1 di Mitchell Iles e Penny Smith per 5-4 dopo il 45-45 (8-9, 10-8, 9-9, 10-9, 8-10) dei 50 piattelli regolamentari. Nella terza serie di spareggio risulta decisivo l'errore dell'oceanico.La sfida per il gradino più basso del podio viene dominata da Italia 2 di Diego Valeri (Marina Militare) ed Erica Sessa (Fiamme Oro), che superano Kazakistan 1 di Alisher Aisalbayev ed Aizhan Dosmagambetova con il netto score di 44-38 (8-7, 9-7, 8-7, 9-8, 10-9), al termine di una gara che vede gli azzurri sempre in vantaggio.

