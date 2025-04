Liberoquotidiano.it - "Ecco come tratteremo l'Europa su dazi". Il ruolo di Meloni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sè è detto fiducioso che il suo Paese e la Cina alla fine negozieranno "qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i Paesi", dopo l'approvazione di ieri di un'intensificazione della sua offensiva commerciale contro il gigante asiatico, le cui importazioni ora dovranno affrontare tariffe del 145%. "Vedremo cosa succederà con la Cina. Ci piacerebbe molto raggiungere un accordo", ha spiegato Trump interrogato dai giornalisti al termine di una riunione di gabinetto aperta alla stampa. "Stiamo ristrutturando la situazione e sono sicuro che andremo molto d'accordo. Nutro un grande rispetto per il presidente Xi Jinping. È stato, nel profondo, un mio amico per molto tempo. E credo che alla fine raggiungeremo qualcosa di molto vantaggioso per entrambi i Paesi", ha aggiunto.