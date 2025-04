Europa League il Bodo batte 2-0 la Lazio e sfotte la Roma | le immagini

Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio è andato in scena regolarmente all’Aspmyra Stadion, che ha visto la formazione norvegese imporsi per 2-0 grazie alla doppietta di Saltnes. E a scaldare l’atmosfera, prima ancora del calcio d’inizio, ci hanno pensato i tifosi di casa. A modo loro.Una coreografia che è una dichiarazione di guerra. videoludicaPochi minuti prima del fischio d’inizio, sugli spalti è comparsa una coreografia tanto curiosa quanto provocatoria. Sullo sfondo di una scena in stile Super Mario, i sostenitori gialloneri hanno rappresentato il logo del Glimt nelle vesti di Boo, il celebre fantasma della saga Nintendo. Alle sue spalle, un Super Mario con berretto “Roma” già sconfitto; di fronte, Luigi con la scritta “Lazio” ancora in piedi, ma palesemente nel mirino. Sololaroma.it - Europa League, il Bodo batte 2-0 la Lazio e sfotte la Roma: le immagini Leggi su Sololaroma.it Alla fine si è giocato. Nonostante la tempesta di neve e l’ipotesi rinvio che aveva animato la mattinata, il match d’andata dei quarti di finale ditra/Glimt eè andato in scena regolarmente all’Aspmyra Stadion, che ha visto la formazione norvegese imporsi per 2-0 grazie alla doppietta di Saltnes. E a scaldare l’atmosfera, prima ancora del calcio d’inizio, ci hanno pensato i tifosi di casa. A modo loro.Una coreografia che è una dichiarazione di guerra. videoludicaPochi minuti prima del fischio d’inizio, sugli spalti è comparsa una coreografia tanto curiosa quanto provocatoria. Sullo sfondo di una scena in stile Super Mario, i sostenitori gialloneri hanno rappresentato il logo del Glimt nelle vesti di Boo, il celebre fantasma della saga Nintendo. Alle sue spalle, un Super Mario con berretto “” già sconfitto; di fronte, Luigi con la scritta “” ancora in piedi, ma palesemente nel mirino.

Bodo Glimt-Lazio, diretta Europa League: segui la partita di oggi. Bodo Glimt-Lazio LIVE: il risultato in diretta della partita di Europa League. Olympiacos vs Bodø/Glimt | UEFA Europa League 2024/25. Europa League: il Milan batte 3-2 il Bodo Glimt e mette in mostra il 18enne Colombo con il gol del sorpasso. Europa League: sorride solo la Lazio (1 a 1) con il Plzen, la Roma va ko a Bilbao ed è fuori - Semifinali (and. 1 maggio, rit. 8 maggio). Europa League, il Bodø/Glimt batte 3-0 l’Olympiakos. Ne parlano su altre fonti

Europa League – Lazio, KO inaspettato: il Bodo Glimt vince 2-0 all’andata - Tonfo inaspettato della Lazio che perde 2-0 sul campo del Bodo Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League ... (fcinter1908.it)

Bodo Glimt-Lazio, diretta Europa League: segui la partita di oggi - Sfida glaciale al Circolo Polare Artico per la Lazio che affronterà in trasferta il Bodo-Glimt. Questo quarto di finale di Europa League è anche il primo incontro europeo in assoluto tra la squadra di ... (msn.com)

Europa League, Bodo/Glimt-Lazio DIRETTA - LA VIGILIA - "Non dobbiamo temere le partite importanti, si lavora per questo. Più si alza il livello e più devi farti trovare pronto, con quella concentrazione che serve per raggiungere gli obiettivi ... (ansa.it)