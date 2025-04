Game-experience.it - Bionic Bay – Preview

Leggi su Game-experience.it

E’ dai tempi di Another World e Flashback che i platform a scorrimento orizzontale sono stati rivoluzionati da un approccio iperdinamico ma, al contempo, ragionato. Nel corso degli anni molti contendenti si sono succeduti, regalando momenti di puro divertimento, scimmiottando le vibes dei classici made in Delphine Software ma nulla si è mai avvicinato, secondo la mia opinione, alle sensazioni di novità ed innovazione dei due sopraccitati classici, fino ad ora, almeno. Ed è con grande sorpresa che mi sono trovato tra le mani questoBay, platform a scorrimento orizzontale che, per la prima volta dopo tanti anni, mi ha fatto provare il divertimento dell’escapismo, grazie ad un mix di visione artistica ed innovazione. Ma andiamo con calma e parliamone, nella nostra anteprima diBay.