Dazi Trump | Ue intelligente a evitare misure di ritorsione con Cina troveremo accordo

intelligente ad evitare misure di ritorsione" sui Dazi. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che tratterà con l'Unione Europea per i Dazi come un blocco unico e non con i singoli stati. "La consideriamo come un blocco unico", ha affermato rispondendo a una domanda a riguardo dopo . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "L'Ue è stataaddi" sui. Lo ha detto il presidente americano Donald, spiegando che tratterà con l'Unione Europea per icome un blocco unico e non con i singoli stati. "La consideriamo come un blocco unico", ha affermato rispondendo a una domanda a riguardo dopo .

