Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Sono stato più concreto che bello. Tabù Tsitsipas? Mi sento più maturo”

non può che essere soddisfatto della sua prestazione oggi a Montecarlo. Il toscano affrontava Matteo Berrettini in un derby che metteva in palio l’accesso ai quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Un match con poca storia, vinto da6-3 6-3 in cui Berrettini èlontano parente di quello che due giorni fa aveva battuto il n.2 del mondo, Alexander Zverev.Come si è osservato in conferenza stampa, il bilancio dei derby perè salito a 11 vittorie e 4 sconfitte: “Sicuramente è un dato interessante, importante, che mi fa riflettere. Però non nascondo che c’è uno stress emotivo importante. Anche se spesso vinco, devo dire che lo stress è tanto. È difficile gestire una partita del genere, specialmente magari come oggi, quando hai possibilità di fare un doppio break e poi non riesci a sfruttarlo.