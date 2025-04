Inter show a Monaco | balzo nelle quote per la Champions i bookie credono nel Triplete

Inter vince per 1-2 in casa del Bayern. Leggi su Calciomercato.com Una vittoria da grande squadra, nel finale, dopo aver subito pochi minuti prima il gol del pareggio. L`vince per 1-2 in casa del Bayern.

Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Inter show a Monaco: balzo nelle quote per la Champions, i bookie credono nel Triplete. Bayern Monaco-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE! Bayern Monaco-Inter 0-1: Lautaro sblocca la sfida. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale, andata dei quarti di Champions League 2024-25. Bayern Monaco-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari. Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv: le probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

Inter show a Monaco: balzo nelle quote per la Champions, i bookie credono nel Triplete - Una vittoria da grande squadra, nel finale, dopo aver subito pochi minuti prima il gol del pareggio. L`Inter vince per 1-2 in casa del Bayern Monaco, contro una. (calciomercato.com)

Bayern Monaco-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari - Leggi su Sky Sport l'articolo Bayern Monaco-Inter, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ... (sport.sky.it)

Inter a Monaco: una vittoria che cambia tutto? Ecco cosa potrebbe succedere al ritorno - In pochi si aspettavano che i nerazzurri potessero espugnare l’Allianz Arena di Monaco: ora i giudizi di molti stanno cambiando. Fino a qualche settimana fa, l’Inter sembrava un’outsider nella corsa a ... (calcioblog.it)