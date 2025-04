Internews24.com - Ventola rivela: «Bayern Monaco Inter? Non mi aspettavo una vittoria e una partita di questa qualità»

di Redazione, l’ex calciatore è tornato sulladell’contro ilin Champions League: le sue paroleNel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Nicolaè tornato sulladell’contro ilnel match valevole per i quarti di finale di Champions League.LE PAROLE DI NICOLA– «rimarrà nella storia se l’dovesse passare il turno. L’, non hai Kvara che ti fanno abbassare le squadre perché ti fanno l’uno contro uno. L’ha fatto unasolida, di personalità e tecnicamente valida. Anche quando si è abbassata non avevoimpressione che potesse prendere gol. Quando andava sotto pressione, ripartiva bene. Quello che sa fare l’lo fa bene e lo ha fatto benissimo col